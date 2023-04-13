Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 89. yılı kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine gelişinin 89. yılı törenle kutlandı.

Şehit Hamdibey Meydanı'ndaki törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı öğretmen Ayhan Çelik yaptı.

Törenin sonunda Balıkesir Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bando Ekibi dinleti sundu.

Resmi törenin ardından protokol tarafından Edremit Atatürk Evi ziyaret edilerek "Atatürk Fotoğrafları" sergisi gezildi.

Programa, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Belediye Başkan Vekili Özkan Saka, Cumhuriyet Savcısı Medet Akcan ile diğer ilgililer katıldı.