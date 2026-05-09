Haberler

Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun'a götürülüyor

Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun'a götürülüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği kapsamında, Yunanistan'dan alınan Atatürk'ün doğduğu toprak, bisikletçiler tarafından Tekirdağ'a getirildi. Organizasyon, ata topragının Samsun'a ulaşmasını sağlayacak anlamlı bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun (KARDEF) düzenlediği organizasyonda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evden alınan ve bisikletçiler tarafından Samsun'a götürülecek olan toprak, Tekirdağ'a ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde, doğduğu evden alınan toprak, Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna, İpsala'da teslim aldığı toprağa bisikletçilerle Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirerek, burada federasyonun Tekirdağ temsilcisi Yavuz Limon'a teslim etti. Malkara'dan pedal çevirerek yola çıkan bisikletçiler, Tekirdağ il merkezine ulaştı. Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilen karşılama programında; bisikletçileri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Arzu Yiğit ile Süleymanpaşa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Mutlu karşıladı.

SAMSUN'A ULAŞTIRILACAK

Tekirdağ temsilcisi Yavuz Limon, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletçilerin çok anlamlı bir etkinlik için pedal çevirdiğini belirterek, ata toprağını İstanbul sınırına kadar taşıyacaklarını söyledi. Arzu Yiğit ise gerçekleştirilen organizasyonun büyük anlam taşıdığını ifade ederek etkinliğe katılan bisikletçileri tebrik etti. Toprak, bisikletçiler tarafından taşınarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Samsun'a ulaştırılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! İşte teklif edilen para
Bu halini unutun! Zara'yı görenler tanıyamıyor

Bu halini unutun! Ünlü ismi görenler tanıyamıyor
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek

Savaş tarihini değiştirecek! Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze
İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti: Köle tutsam daha fazla maaş veririm

İş görüşmesine giden genç kız, teklif edilen maaşa isyan etti
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi

Katledilen Kübra'ya veda! Babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
Telefonlarda 12 taksit sınırı esnetiliyor mu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var

Telefonlara 12 taksit sınırı esnetiliyor mu? Bakanlıktan açıklama var