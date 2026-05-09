Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun'a götürülüyor

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun (KARDEF) düzenlediği organizasyonda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evden alınan ve bisikletçiler tarafından Samsun'a götürülecek olan toprak, Tekirdağ'a ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde, doğduğu evden alınan toprak, Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna, İpsala'da teslim aldığı toprağa bisikletçilerle Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirerek, burada federasyonun Tekirdağ temsilcisi Yavuz Limon'a teslim etti. Malkara'dan pedal çevirerek yola çıkan bisikletçiler, Tekirdağ il merkezine ulaştı. Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilen karşılama programında; bisikletçileri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Arzu Yiğit ile Süleymanpaşa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Mutlu karşıladı.

SAMSUN'A ULAŞTIRILACAK

Tekirdağ temsilcisi Yavuz Limon, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletçilerin çok anlamlı bir etkinlik için pedal çevirdiğini belirterek, ata toprağını İstanbul sınırına kadar taşıyacaklarını söyledi. Arzu Yiğit ise gerçekleştirilen organizasyonun büyük anlam taşıdığını ifade ederek etkinliğe katılan bisikletçileri tebrik etti. Toprak, bisikletçiler tarafından taşınarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Samsun'a ulaştırılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı