Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen törende çelenk koyma, saygı duruşu ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 95'inci yıl dönümü nedeniyle Delikliçınar Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Gökhan Çelik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende halk oyunları ekibi gösterisini yaptıktan sonra Atatürk'ün Denizli'ye gelişiyle ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Tören Atatürk'ün Denizli'ye gelişiyle ilgili resim sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.

