MSB, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103'üncü yıl dönümünde andı
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103'üncü yıl dönümünde andı ve ona rahmet, minnet ve şükranla anıldığını belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103'üncü yıl dönümünde andı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103'üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
