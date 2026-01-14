MSB, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103'üncü yıl dönümünde andı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 103'üncü yıl dönümünde andı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel