Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlandı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl yönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şahin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Ankara'ya teşriflerinizin 106'ncı yıl dönümünde milletimizin istiklaline yön veren iradenizi ve bu kadim şehri milli mücadelenin kalbi haline getiren basiretinizi bir kez daha minnetle yad ediyoruz. 27 Aralık 1919'da attığınız bu tarihi adım, bir milletin kaderini değiştirmiştir. Ankara'yı bağımsızlık mücadelenizin merkezi olarak tercih etmeniz, ileri görüşlülüğünüzün, kararlılığınızın ve milletin gücüne olan sarsılmaz inancınızın en açık tezahürüdür. Bu topraklarda şekillenen istiklal ruhu, bugün de birlik ve dirliğimizin en sağlam dayanağı olmaya devam etmektedir. Emanet ettiğiniz Cumhuriyeti yaşatmak, ülkemizin huzuru, güvenliği ve refahı için azimle çalışmak en temel vazifemizdir. Zatıalinizin, silah arkadaşlarınızın ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahraman şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

ATATÜRK GARNİZON KOŞUSU

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nca 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi. Kara Harp Okulu'ndan başlayan koşuya, subay ve astsubaylar ile askeri öğrenciler katıldı. Ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, 'Her şey vatan için', 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları atarak Kara Harp Okulu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan girişi güzergahında koştu. Evlerinden ve caddelerden koşuyu izleyen vatandaşlar, askerleri alkışlayarak cep telefonları ile o anları görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise bayrak sallayarak koşuyu izledi. Yaklaşık yarım saat süren koşu, Anıtkabir önünde son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
