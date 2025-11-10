Haberler

Atatürk'ün 87. Ölüm Yıl Dönümü Tokat'ın Dört İlçesinde Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Pazar ve Almus ilçelerinde çeşitli anma programları düzenlendi. Törende çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından etkinlikler gerçekleştirildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Pazar ve Almus ilçelerinde anıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Faruk Cesur ve Turhal Belediye Başkan Vekili Özay Çınar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topluk, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, mülki amirler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

-Yeşilyurt

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Belediyesinin çelenklerinin sunulması ile başlayan törende saatlerin 09: 05'i göstermesiyle sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam eden anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşma ilçe jandarma komutanlığında görevli Astsubay Mücahit Şükrü Üstün tarafından yapıldı. Atatürk'ün hayatının anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı programda, Atatürk hakkında dünyada söylenen sözler söylendi, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler yapıldı ve Atatürk temalı resim sergisi gezildi.

10 Kasım Atatürk'ü anma programına İlçe Kaymakamı Yeşim Altın, İlçe Belediye Başkan Vekili Bekir Poyraz ile ilçe protokolü katıldı.

-Pazar

Pazar ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen anma programına katılım sağlandı.

-Almus

Almus'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı ve Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk'ü anlatan bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Emre Çömen, kompozisyon ve şiir yarışmalarında birinci olan öğrencilere hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.