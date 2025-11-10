Atatürk'ün 87. Ölüm Yıl Dönümü Tokat'ın Dört İlçesinde Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Pazar ve Almus ilçelerinde anıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Faruk Cesur ve Turhal Belediye Başkan Vekili Özay Çınar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topluk, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, mülki amirler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

-Yeşilyurt

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Belediyesinin çelenklerinin sunulması ile başlayan törende saatlerin 09: 05'i göstermesiyle sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam eden anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşma ilçe jandarma komutanlığında görevli Astsubay Mücahit Şükrü Üstün tarafından yapıldı. Atatürk'ün hayatının anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı programda, Atatürk hakkında dünyada söylenen sözler söylendi, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler yapıldı ve Atatürk temalı resim sergisi gezildi.

10 Kasım Atatürk'ü anma programına İlçe Kaymakamı Yeşim Altın, İlçe Belediye Başkan Vekili Bekir Poyraz ile ilçe protokolü katıldı.

-Pazar

Pazar ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen anma programına katılım sağlandı.

-Almus

Almus'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı ve Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atatürk'ü anlatan bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Emre Çömen, kompozisyon ve şiir yarışmalarında birinci olan öğrencilere hediyeler verdi.