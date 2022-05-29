Atatürk Kültür Merkezi'nde "Fetih İstanbul" sergisi açıldı - Haberler

Atatürk Kültür Merkezi'nde "Fetih İstanbul" sergisi açıldı

İSTANBUL - Atatürk Kültür Merkezi'nde Fetih İstanbul Sergisi açıldı. Sergiye Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Fethi'nin tüm aşamalarını anlatan "Fetih İstanbul" sergisi açıldı. Hisart Canlı Tarih Müzesi tarafından hazırlanan "Fetih İstanbul" Sergisi; Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasını yansıtan ve Osmanlı Ordusunun azmini canlandıran dioramalar, tablolar, fotoğraflar, objeler, orijinal eserler ve canlandırıldı. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan katıldı. İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde, döneme ait eserlerle büyük kuşatmaya ve fethe tanıklık eden "Fetih İstanbul Sergisi" 12 Haziran 2022 tarihine kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde meraklılarıyla buluşacak.

Sergiyle ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Sergi çok güzel bir sergi. Bugünün önemine ve anlamına şok uygun. AKM, İstanbul'daki en önemli kültür merkezimiz. Tiyatro, opera ve çok amaçlı salonlarıyla, sergi alanlarıyla gerçekten kültürümüze ve sanatımıza çok büyük hizmet yapıyor. Bugün burada böyle detaylı çalışılmış bir sergiyle 29 Mayıs İstanbul'un fethini 15 gün boyunca özellikle gençlerin dikkatine sunmak aynı zamanda bir tarih dersi yapmak anlamına geliyor. Hepimiz her defasında tarihimizde, kültürümüzde önemli değerleri hatırlamak, hatırlatmak ve herkese anlatmak gibi bir mükellefiyetimiz var. Bu çerçevede iyi bir iş oldu diyebilirim" açıklamasında bulundu.

Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nin kurucusu olan Nejat Çuhadaroğlu, "İstanbul'un fethiyle ilgili bir sergi bu. Sadece fetih dönemiyle eser ve malzemeler getirdik buraya. Hepsini de getirmedik. Buraya gelen insanlar hem maketini görüyor hem o döneme ait Osmanlı kılık kıyafet ve aksesuarlarını görüyor hem mankenleri görüyorlar hem Bizans ordusuna ait eşyaları da görüyorlar. Onlar da var burada" şeklinde konuştu.