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Atatürk Heykeline Zarar Vermeye Çalışan Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

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Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Heykelin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde C.B. isimli şahsın heykele zarar vermeye çalıştığı belirlendi. Şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu ve tedavi gördüğü bilgisi de verildi.

Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçedeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan heykeline C.B'nin zarar vermeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmış olup şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Valiliği Cumhuriyet Caddesi Pınarhisar Politika Güncel Hukuk

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