Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yıldönümünde Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törende saygı duruşu yapıldı ve öğrencilerin oratoryo gösterisi sahnelendi.
Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkanı Salim Salih Sarialioğlu ile Garnizon Komutanı Albay Olcay Hülür Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda, öğrenciler Atatürk'ün hayatını ve mücadelesini anlatan oratoryo gösterisi sahneledi.
