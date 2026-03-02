Haberler

Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 66 yaşındaki B.A. tutuklandı. Şüpheli, sosyal medyada yer alan hakaret içerikli bir video sonrası polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, hakaret içerikli bir videonun sosyal medya platformlarında yayımlanması üzerine harekete geçti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen şüphelinin B.A. (66) olduğunu belirledi.

Kısa sürede gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor

Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı
Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu

Sınırımızın hemen yanındaki petrol şirketi üretimi durdurdu