Atatürk Barajı'nda Genç Boğuldu
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 23 yaşındaki Mevlüt Demir, Atatürk Barajı gölüne düşerek boğuldu. Olay sonrası dalgıç polisler aramasının ardından Demir'in cesedine ulaştı ve cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Baraj gölünün kıyısında ayağı kayan 23 yaşındaki Mevlüt Demir suya düştü.
Demir'in kısa sürede gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Dalgıç polisler, yaklaşık yarım saat süren aramalarının ardından Demir'in cesedine ulaştı.
Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel