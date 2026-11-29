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ADIYAMAN'daki Atatürk Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunan Ramazan Gürbüz (21), toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, merkeze bağlı İncebağ Köyü Benav Mezrası'nda meydana geldi. Barajın kıyısına 3 arkadaşıyla gelen Ramazan Gürbüz, daha önce suya bıraktıkları ve kıyıdan yaklaşık 60-70 metre açıkta takılı kalan yemleme botunu almak amacıyla suya girdi. Bir süre yüzen Gürbüz, bota ulaşamadan suda çırpınmaya başlayıp, kayboldu. Arkadaşlarının durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi. Dalgıç polislerin su altındaki yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinden sonra ailesine teslim edilen Ramazan Gürbüz için Yeni Mezarlık Camisi'nde öğle vakti, cenaze namazı kılındı ve helallik alındı. Gürbüz, Yeni Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı