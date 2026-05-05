Ataşehir Piri Reis Ortaokulu'nun spor salonu açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Ataşehir'deki Piri Reis Ortaokulu'nun bahçesine yaptırdığı spor salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Spor salonundaki törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok alanda çok büyük atılımların altına imza attığını, bu atılımlardan en önemlileri arasında eğitim olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in fırsat eşitliği sayesinde bütün çocukların iyi şartlarda eğitim alması ve hayallerine kavuşması için çalıştıklarını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Bugün açılışını yaptığımız bu tesis de işte bu anlayışımızın bir ürünü. Toplam 80 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz salonumuzu, 517 metrekarelik spor alanı, eğitmen odası, iki adet soyunma odası, erkek, kız ve engelli vatandaşlarımız için ayrı ayrı planlanmış alanları, görevli odası, mekanik ve elektrik altyapısı ve spor malzemesi odasıyla modern ve nitelikli bir yaşam alanı olarak tasarladık."

Aslan, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana 36 okul spor salonunu tamamladıklarını belirterek, şu anda 9 okul spor salonunun yapımının devam ettiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.