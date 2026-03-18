Ataşehir'de atık transfer kamyonunun altında kalan skuter sürücüsü ağır yaralandı
Ataşehir'de, ters yönden ilerleyen bir skuter sürücüsü, bir atık transfer kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi'nde iddiaya göre ters yönden ilerleyen skuter sürücüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait atık transfer kamyonunun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Skuter sürücüsü ekiplerin çalışması sonucu kamyonun altından çıkarıldı.
Ağır yaralandığı belirlenen sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk