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Ataşehir'de polis memuru, tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu

Ataşehir'de polis memuru, tartıştığı meslektaşını silahla bacağından vurdu
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İstanbul'da, bir polis memuru mesaiye geç kalma nedeniyle kavga ettiği meslektaşını silahla bacağından vurarak yaraladı.

İstanbul'un Ateşehir ilçesinde bir po0lis memuru, mesaiye geç kalma nedeniyle kavga ettiği meslektaşını silahla bacağından vurdu.

POLİS MEMURU, MESLEKTAŞINI SİLAHLA VURDU

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru A.A. ile R.O.A. arasında mesaiye geç kalma iddiasıyla tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Diğer polisler araya girerek, iki meslektaş arasındaki kavgayı yatıştırdı ancak polis memuru R.O.A, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan A.A'yı silahla bacağından vurdu.

Aracına binen şüpheli polis memuru bölgeden hızla uzaklaştı. Yaralı A.A. Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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