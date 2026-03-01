Haberler

Ataşehir'de park meselesi nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Ataşehir'de park yeri nedeniyle çıkan sopalı kavgada, 4 kişi gözaltına alındı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili yapılan incelemelerde bazı yasalar ihlal edildi.

Ataşehir'de park meselesi nedeniyle çıkan sopalı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında da paylaşılan darp olayıyla ilgili çalışma yaptı.

A.Y. (70), Y.Y. (49) ile Y.E.Y'nin (20), bulundukları aracı park ettikleri esnada arkalarında bulunan araçtaki kişilerle park meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşadıkları, daha sonra araçtan inen 3 kişinin ellerindeki sopalarla darbettiği A.Y, Y.Y. ve Y.E.Y'nin de karşılık verdiği anlaşıldı.

Olayın ardından yaralanan Y.Y. ve A.Y, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, darp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden İ.A. (46) yakalandı.

Olaya karışan kişilere yönelik Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak", "motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından kullanılmasına izin vermek", "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 1 milyon 164 bin 462 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca olaya karışan sürücülerin ehliyetleri de 60 gün süreyle geri alınırken, araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y, Y.Y. ile Y.E.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, İ.A. ise "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
