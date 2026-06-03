Ataşehir'de seyir halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü
Ataşehir'de D-100 kara yolunda seyir halindeki bir panelvanın motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün fark edip durdurduğu araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araçta hasar oluştu.
Ataşehir'de seyir halindeki panelvanın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-100 kara yolu Ataşehir mevkisi Tuzla istikametinde seyreden panelvanın motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür