Ataşehir'de Aydınlatma Direği Yola Devrildi

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı aydınlatma direği yola devrildi. Başka bir sürücünün son anda kurtulduğu kaza araç kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil yoldaki aydınlatma direğine çarptı. Bunun üzerine direk, yola devrildi. Bu sırada karşı yönden gelirken direğin devrildiğini gören hafif ticari aracın sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtuldu. Kaza anı araç kamerasıyla kaydedildi.

