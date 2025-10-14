Ataşehir'de Oto Galeri Kurşunlandı, 2 Kişi Yaralandı

ATAŞEHİR'de, oto galeri motosikletli 2 şüpheli tarafından kurşunlandı. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan oto galerinin önüne gelen motosikletli 2 kişi, iş yerine ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan 2 kişi, kırılan cam parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.