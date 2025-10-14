Haberler

Ataşehir'de Oto Galeri Kurşunlandı, 2 Kişi Yaralandı

Ataşehir'de motosikletli iki şüpheli, oto galeri önüne gelerek ateş açtı. Saldırıda hafif yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarına başladı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan oto galerinin önüne gelen motosikletli 2 kişi, iş yerine ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan 2 kişi, kırılan cam parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
