Ataşehir'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Ataşehir Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel