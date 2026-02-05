Ataşehir'de caddede ilerleyen otomobil ara sokaktan çıkan motosikletliye çarptı

ATAŞEHİR'de ara sokaktan caddeye çıkan motosiklet sürücüsüne seyir halindeki otomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli yaralandı.Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı caddede ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 16.40 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre ara sokaktan caddeye çıkan motosiklet sürücüsüne, aynı caddede ilerleyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Motosikletli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı caddede ilerleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.