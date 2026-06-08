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Ataşehir'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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Ataşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, kısa sürede depoya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, hasar oluştu.

ATAŞEHİR'de 2 katlı mobilya imalathanesinden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek arkadaki depoya sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek imalathanenin arka kısmındaki depoya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle imalathanede hasar oluşurken, binanın depo kısmının arka girişinden giren itfaiye görevlileri ile çevredekiler, bazı eşyaları dışarıya çıkardı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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