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Ataşehir'de mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü

Ataşehir'de mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Ataşehir'de mobilya fabrikasında çıkan ve plastik malzeme deposuna sıçrayan yangın söndürüldü.

Ataşehir'de mobilya fabrikasında çıkan ve plastik malzeme deposuna sıçrayan yangın söndürüldü.

Ferhatpaşa Mahallesi 33. Sokak'taki 4 katlı mobilya fabrikasının depo bölümünde yangın çıkması üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yangın arka sokaktaki plastik malzemelerin bulunduğu başka bir depoya da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu mobilya fabrikası ve plastik malzeme deposunda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Güncel

Ferhatpaşa Mahallesi Ataşehir İtfaiye Güncel Haberler

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