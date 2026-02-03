Haberler

Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

Ataşehir'de mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta bulunan mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan 2 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak oksijen verildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı

Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
İçinden gelen sese kulak verdi, kayıp yaşlı kadını ormanda buldu

İçinden gelen sese kulak verdi, ormanlık alanda buldu