Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta bulunan mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan 2 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak oksijen verildi.