Haberler

Ataşehir'de motosiklete çarpan otomobil takla attı; ölümden döndü

Ataşehir'de motosiklete çarpan otomobil takla attı; ölümden döndü
Güncelleme:
Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bir motosiklete çarparak takla attı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza anı başka bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosiklete çarptıktan sonra takla attı. Motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, çaprmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Kaza anı ve motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar başka bir araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza dün saat 09.15 sıralarında Küçükbakkalköy Vedat Günyol Caddesi"nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 EDE 942 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre direksiyon hakimyetini kaybederek aynı yönde seyir halinde olan 34 KAC 711 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Otomobil motosiklet sürücüsünü metrelerce sürükledikten sonra takla attı. Bu sırada çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün kaskı kafasından çıkarak yola savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, otomobil sürücüsü de kazada yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı başka bir araç kamerası tarafından görüntülendi.Görüntülerde otomobilin seyir halindeki motosiklete çarptığı anlar görülüyor. Motosiklet sürücüsünün yola savrulmasının ardından sonra aracın takla attığı anlar da görüntülere yansıyor.

