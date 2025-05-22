Ataşehir'de Kaçan Boğa, Çevredekileri Paniğe Sürükledi

Ataşehir'de Kaçan Boğa, Çevredekileri Paniğe Sürükledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de kurban pazarında ipini koparan bir boğa, çevredekilere zor anlar yaşattı. Kurban sahibi ve vatandaşlar, boğayı yakalamak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Ataşehir'de kurban pazarından kaçan boğayı çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Mimarsinan Mahallesi Üsküdar Caddesi Yedpa Ticaret Merkezi yakınında bulunan kurbanlık pazarındaki boğa ipini kopararak kaçtı. Kurbanın sahibi ve çevredekiler, paniğe neden olan boğayı yakalamak için seferber oldu. Kaçan boğa bir süre sonra çevredekiler tarafından güçlükle yakalandı. Vatandaşların kurbanlık boğayı yakalamaya çalıştığı anlarını bir kişi cep telefonu kamerıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Miley Cyrus yaşadığı sağlık krizini ilk kez açıkladı

Hayranlarından yıllarca sakladığı sağlık sorununu ilk kez açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Kurtlar Vadisi'nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı

Kurtlar Vadisi'nin kaderini değiştiren kararı yıllar sonra açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.