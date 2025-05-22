Ataşehir'de Kaçan Boğa, Çevredekileri Paniğe Sürükledi
Ataşehir'de kurban pazarında ipini koparan bir boğa, çevredekilere zor anlar yaşattı. Kurban sahibi ve vatandaşlar, boğayı yakalamak için seferber oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Ataşehir'de kurban pazarından kaçan boğayı çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
Mimarsinan Mahallesi Üsküdar Caddesi Yedpa Ticaret Merkezi yakınında bulunan kurbanlık pazarındaki boğa ipini kopararak kaçtı. Kurbanın sahibi ve çevredekiler, paniğe neden olan boğayı yakalamak için seferber oldu. Kaçan boğa bir süre sonra çevredekiler tarafından güçlükle yakalandı. Vatandaşların kurbanlık boğayı yakalamaya çalıştığı anlarını bir kişi cep telefonu kamerıyla görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel