Ataşehir'de devrilen hurda yüklü kamyon ulaşımı aksattı

Ataşehir'de devrilen hurda yüklü kamyon ulaşımın aksamasına neden oldu.

Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden 34 BU 2095 plakalı hurda yüklü kamyon, sürücüsünün kavşağı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.