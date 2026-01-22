Ataşehir'de çöp kamyonu çukura düştü
Ataşehir Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonu, Yeni Sahra Mahallesi'nde yolun çökmesi nedeniyle oluşan çukura düştü. Olay sonrası cadde trafiğe kapandı ve kamyon çekiciyle kurtarıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Sahra Mahallesi, Koç Caddesi'nde meydana geldi. Ataşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonu yolun çökmesi üzerine oluşan çukura düştü. Cadde trafiğe kapanırken kamyon olay yerine gelen çekiciyle kurtarıldı. Çevredekiler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel