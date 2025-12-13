Haberler

Ataşehir'de otel yangını

Güncelleme:
Ataşehir'de bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi Nartanesi Sokak'ta bulunan bir otelin çatı katında saat 08.20 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

