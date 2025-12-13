Ataşehir'de otel yangını

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi Nartanesi Sokak'ta bulunan bir otelin çatı katında saat 08.20 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel