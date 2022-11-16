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ATAŞEHİR'DE ANNE BABASININ BIÇAKLANDIĞINI ÖĞRENEN POLİS MEMURU KURŞUN YAĞDIRDI: 6 YARALI

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ATAŞEHİR'DE ANNE BABASININ BIÇAKLANDIĞINI ÖĞRENEN POLİS MEMURU KURŞUN YAĞDIRDI: 6 YARALI

ATAŞEHİR'de iddiaya göre komşularıyla tartışan anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru etrafa ateş etmeye başladı.

ATAŞEHİR'de iddiaya göre komşularıyla tartışan anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru etrafa ateş etmeye başladı. Olayda 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru, anne ve babasının yaşadığı eve ziyarete geldi. Akşam saatlerinde polis memurunun anne ve babası park nedeniyle komşularıyla kavga etmeye başladı. Taraflardan biri polis memurunun anne ve babasını bıçakla yaraladı. Yaşananları öğrenen polis memuru, aşağı inip beylik tabancasıyla etrafa ateş etmeye başladı. Olayda polis memurunun erkek kardeşi ve babası dahil olmak üzere 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İstirahatli polis memuru gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Güncel Haberler

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