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Ataşehir'de 17 katlı binanın dış cephesinde yangın çıktı

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Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Güncel

Ataşehir İtfaiye Güncel Haberler

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