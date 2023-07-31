Ataşehir'de 17 katlı binanın dış cephesinde yangın çıktı

Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.