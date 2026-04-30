Ataşehir Belediyesi başkan vekilliğine Murat Güneş seçildi /

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Mehmet ALA/İSTANBUL, - ATAŞEHİR Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün toplanan Ataşehir Belediye Meclisi, CHP'nin adayı olan Murat Güneş, başkan vekili olarak seçildi. 3'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde CHP adayı Murat Güneş 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan 14 oy aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Rüşvet almak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine başkan vekilinin seçilmesi için bugün saat 10.00'da Ataşehir Belediye Meclisi toplandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in takip ettiği seçimde CHP Murat Güneş'i, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Serdar Orhan'ı aday gösterdi.

SEÇİM 3 TURDA TAMAMLANDI

3 tur olarak yapılan seçimin 1'inci turunda CHP'nin adayı Murat Güneş 23 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan 12 oy aldı. Bir oy pusulası ise boş çıktı. Meclis üye tam sayısının 3'te 2'si kadar oy alması gerektiği için seçim 2'nci tura kaldı. 2'nci turda ise Güneş 22 oy alırken Orhan 13 oy aldı. 1 oy pusulası ise yine boş olarak atıldı. Seçimin 3'üncü turunda salt çoğunluğa bakılmasına karar verildi. 3'üncü kez oy veren Ataşehir Belediye Meclisi üyeleri, Murat Güneş'e 22 oy verirken Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan'a 14 oy verildi. Murat Güneş, oy çokluğu ile Ataşehir Başkan Vekili seçildi.

'SÜRE KAZANMAK İÇİN SEÇİMİ 10 GÜN SONRAYA YAZDILAR'

Seçimin ardından konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel, başkan yardımcıları ve belediye emekçileri haksız hukuksuz bir biçimde gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Başkanların görevden uzaklaştırma yazısı bakanlıktan yazıldığında 3 gün içerisinde Meclis Başkan vekilliği takvimi açıklıyorlardı. Bu kez farklı bir uygulamaya gittiler. Bakanlığın yazısının 10 gün sonrasına bir seçim tarihi belirlediler. Neyi amaçladılar bununla? Belediye meclis üyelerini markaj altına alarak onlara çeşitli tekliflerle, çeşitli tehditlerle baskı yapacak süre kazanmak için, bugüne kadar 3 gün içerisinde seçim yapılsın diye gönderilen yazı bu sefer 10 gün sonrasına yazıldı ve bugün Ataşehir Belediyesi'nde Meclis Başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. Belediye Başkanvekilliği seçimi sonucunda 3'üncü tur oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Murat Güneş, 22 oy alarak Belediye Başkanvekili seçildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı