Bazı bakanlık ve kamu kurumuna ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek atandı.

Kararla, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken yerine, Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan getirildi.