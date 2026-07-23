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YÖK'e yeni üyeler, 8 üniversiteye rektör atandı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelikleri ve bazı üniversite rektörlüklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelikleri ve bazı üniversite rektörlüklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeliklerine, Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç atandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Prof. Dr. Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçildi.

8 üniversiteye rektör ataması

Atama kararlarına göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Kesik, Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal Yıldız ve Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı getirildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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