Atama kararları Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında 4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Burhan Köroğlu; Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Tunca Özçuhadar; Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ahmet Demirok; Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.