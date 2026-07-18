Haberler

Can Atalay'dan Kartalkaya Yürüyüşüne Destek: "78 Canın Hesabı Sorulmalı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gezi Davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay, Bolu Kartalkaya Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin yakınlarının yürüyüşüne destek vererek yangını 'sosyal cinayet' olarak nitelendirdi ve sorumluların yargıdan kaçırıldığını söyledi.

(ANKARA) - Gezi Davası hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Bolu Kartalkaya Otel yangınında yaşamını yitiren 78 kişinin yakınlarının yürüyüşüne destek vererek, yangını "sosyal cinayet" olarak nitelendirdi. Atalay, "78 canın hesabını vermesi gereken birinci derece sorumluların, Turizm Bakanlığı elemanlarının, yargı kararlarına rağmen mahkeme önüne getirilmedikleri için yollardalar" ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevi'nde bulunan Gezi Davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın sosyal medya hesabından, Bolu Kartalkaya Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin yakınlarının yürüyüşüne ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımında, kamu hizmetinin veya kamusal denetimin özelleştirme ya da piyasa koşullarına uygunluk gerekçesiyle eksik ya da kötü yürütülmesi sonucu yaşanan ölümleri "sosyal cinayet" olarak tanımladıklarını belirten Atalay, yangında sorumluluğu bulunduğunu öne sürdüğü kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılmadığını kaydetti. Atalay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kamunun sorması gereken hesabı kamu engellediği için, 78 canın sorumluları yargılanmaktan kaçırıldığı için yollardalar. Ülkemizde adalet böyle tıkanıyor. Eğer aileler, duyarlı yurttaşlar, hukukçular var güçleriyle, dişlerini tırnaklarına takarak, her türlü engellemeyi ve baskıyı göze alarak sorumluların peşine düşmezlerse kamu adına felaketleri önlemesi gerektiği halde göz yuman sorumlular yargıdan kaçırılıyor ve ödüllendiriliyor."

Yolda olanlar, Çorlu, Soma, Hendek, Aladağ ve nice yurttaşların canlarından sorumlu olup yargıdan kaçırılan kamu görevlilerini de hatırlatıyorlar. 78 canın birinci dereceden sorumlularını yargılatmayı başardıklarında sosyal cinayetlerde yitirdiğimiz nice canların hesabının sorulmasının da yolunu açacaklar. Ankara yolundaki acılı ailelere sevgilerimi ve dayanışmamı yolluyorum."

Kaynak: ANKA
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

Konseri iptal edildi, acil ameliyata alınacak
En iyi arkadaşını sevgilisiyle basan kadın, öfkeden deliye döndü

Bir aldatma hikayesi daha! Sonu çok kötü bitti

23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti

Daha 23 yaşındaydı! Ani ölümü savcılığı harekete geçirdi
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı