Samsun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S., polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yunus timlerince, C.S. şüphe üzerine durduruldu.
Yapılan sorgulamada, C.S'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek