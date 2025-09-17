ATABEM, YKS Hazırlık Kurslarına Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezinin (ATABEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlık kursları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ATABEM'in üniversite hazırlık kurs merkezlerinde 12'nci sınıf öğrencileri ve lise mezunları ders başı yaptı.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya alanlarında ücretsiz eğitim veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATABEM Çaybaşı Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi Birim Sorumlusu Cemalettin Yaman, belediyenin 6 yıldır devam eden ücretsiz kurs desteğinin bu yıl da sürdüğünü belirtti.

Antalya'nın Çaybaşı, Muratpaşa, Alanya ve Gazipaşa'da kursların başladığını bildiren Yaman, etütler ve deneme sınavlarıyla öğrencilere destek verildiğini kaydetti.

ATABEM kursiyerlerinden Ayşe Yayar da merkezin ücretsiz eğitim desteğinin, gençler ve aileleri için büyük avantaj olduğunu belirtti.