Ata Demirer, Bozcaada'da oy kullandı

KOMEDYEN Ata Demirer, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylama için Çanakkale'de de oy verme işlemleri, saat 08.00'de başladı. Bozcaada ilçesinde 2 bin 691 seçmen için 8 sandık kuruldu. Komedyen Ata Demirer de Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu'nda 1004 numaralı sandıkta oy kullandı.