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Ata Demirer, Bozcaada'da oy kullandı

Ata Demirer, Bozcaada'da oy kullandı

Güncel Haberler

KOMEDYEN Ata Demirer, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylama için Çanakkale'de de oy verme işlemleri, saat 08.00'de başladı. Bozcaada ilçesinde 2 bin 691 seçmen için 8 sandık kuruldu. Komedyen Ata Demirer de Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu'nda 1004 numaralı sandıkta oy kullandı.

KOMEDYEN Ata Demirer, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylama için Çanakkale'de de oy verme işlemleri, saat 08.00'de başladı. Bozcaada ilçesinde 2 bin 691 seçmen için 8 sandık kuruldu. Komedyen Ata Demirer de Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu'nda 1004 numaralı sandıkta oy kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan İlik - Güncel

Ata Demirer Çanakkale Bozcaada Güncel Haberler

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