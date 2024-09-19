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Tehlikeli Sürüş Yapan Motosikletçi, Jandarma Astsubayı Şehit Etti

Tehlikeli Sürüş Yapan Motosikletçi, Jandarma Astsubayı Şehit Etti
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Ordu'da, 'Dur' ihtarına uymayan Adem T., kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarparak onun ölümüne neden oldu. Adem T.'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı tehlikeli sürüş videoları ortaya çıktı. Olayın ardından Adem T. hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

ORDU'da, 'Dur' ihtarına uymayıp, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarpıp şehit olmasına neden olan Adem T.'nin tehlikeli sürüş videoları ortaya çıktı. Tek teker üzerinde motosiklet sürerken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Adem T., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında, Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, motosikletli Adem T.'ye 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T.'nin kullandığı motosiklet, Çangır'a çarptı. Yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Motosiklet sürücüsü Adem T. de hastanede tedaviye alındı.

Adem T., tedavisinin ardından bugün gözaltına alındı. Adem T.'nin motosikletiyle tehlikeli sürüş videoları ortaya çıktı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Adem T., bir videosuna 'Ekipman önemli arkadaşlar, siz giyin' notunu düştüğü görüldü. Adem T.'nin bir videoda ise bir elinde telefonla tek teker üzerinde tek elle motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı görüldü.

Adem T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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