Gürcistan'da Düşen Uçakta Şehit

Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Kaplan'ın Cumara Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Amasya Valisi Önder Bakan, 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve diğer yetkililer, şehit ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Acı haberi alan Kaplan ailesinin yakınları da şehidin evine geldi.

Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, düşen askeri uçakta şehit olan Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan ile Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun da Merzifon ilçesindeki evlerinin önüne Türk bayrağı asıldı.