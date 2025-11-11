Haberler

Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Uzay Ajansı, uzun süreli uzay görevlerinde astronotların beslenmesinde kullanılması hedeflenen ve hava ve idrardan üretilen 'Solein' adlı protein tozunu test etmek için 'HOBI-WAN' adlı pilot program başlattı.

  • Avrupa Uzay Ajansı, uzun süreli uzay görevlerinde kullanılmak üzere hava ve idrardan üretilen Solein adlı protein tozu için HOBI-WAN pilot programını başlattı.
  • Solein, Finlandiyalı Solar Foods girişimi tarafından geliştirildi ve protein sentezi için idrardaki üre bileşiğini kullanıyor.
  • Solein'in 2035 yılına kadar uzay ajansları tarafından yaygın biçimde kullanılması hedefleniyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzun süreli uzay görevlerinde astronotların beslenmesinde kullanılabilecek, "hava ve idrardan" üretilen protein tozu üzerine pilot program başlattı.

PROTEİN TOZU İÇİN PROGRAM BAŞLATILDI

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, yalnızca mikroorganizma, hava ve elektrik kullanılarak üretilebilen "Solein" adlı protein tozunun kullanılabilirliğini test etmeyi amaçlayan "HOBI-WAN" adlı bir pilot program başlatıldı.

Buna göre, Finlandiyalı "Solar Foods" adlı girişim tarafından geliştirilen Solein, protein sentezi için azot kaynağı olarak idrarda bulunan üre bileşiğini kullanıyor.

YAYGIN BİÇİMDE KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

HOBI-WAN programının ilk aşamasında bu teknolojinin yerçekimsiz ortama taşınmadan önce Dünya'daki geliştirme süreci yürütülecek. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak deneylerle üretim sisteminin mikro yerçekimi koşullarında da çalışıp çalışmadığı gözlemlenecek.

ESA, bu tür teknolojinin uzay ortamında ilk kez deneneceğini vurgularken, Solein'in 2035 yılına kadar uzay ajansları tarafından yaygın biçimde kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

yalan dolan uzaya felan çıkıldığı yok Dünyadan çıkış da yok ,Dünyaya girişte yok.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Havadan bol ne var. Nasa bizimkileri işe alsın, burda bedavaya birbirlerini yiyeceklerine sizin için bol bol işer sıçarlar. Sizde sidikten proteij tozu poktan tablet yemek yaparsınız. Astronotlarınıza afiyet şeker olsun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
CHP'ye şok üstüne şok! İl başkanlığı binasına el konulabilir

CHP'ye şok üstüne şok! İl başkanlığı binasına el konulabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.