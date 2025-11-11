Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzun süreli uzay görevlerinde astronotların beslenmesinde kullanılabilecek, "hava ve idrardan" üretilen protein tozu üzerine pilot program başlattı.
PROTEİN TOZU İÇİN PROGRAM BAŞLATILDI
ESA'dan yapılan açıklamaya göre, yalnızca mikroorganizma, hava ve elektrik kullanılarak üretilebilen "Solein" adlı protein tozunun kullanılabilirliğini test etmeyi amaçlayan "HOBI-WAN" adlı bir pilot program başlatıldı.
Buna göre, Finlandiyalı "Solar Foods" adlı girişim tarafından geliştirilen Solein, protein sentezi için azot kaynağı olarak idrarda bulunan üre bileşiğini kullanıyor.
YAYGIN BİÇİMDE KULLANILMASI HEDEFLENİYOR
HOBI-WAN programının ilk aşamasında bu teknolojinin yerçekimsiz ortama taşınmadan önce Dünya'daki geliştirme süreci yürütülecek. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak deneylerle üretim sisteminin mikro yerçekimi koşullarında da çalışıp çalışmadığı gözlemlenecek.
ESA, bu tür teknolojinin uzay ortamında ilk kez deneneceğini vurgularken, Solein'in 2035 yılına kadar uzay ajansları tarafından yaygın biçimde kullanılması hedefleniyor.