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Astrolog Meral Güven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yaptığı canlı yayında sinkaflı ifadeler kullanan astrolog Meral Güven'in halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındığını bildirdi.

(İSTANBUL) -İ stanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında sinkaflı ifadeler kullanan astrolog Meral Güven'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında sinkaflı ifadeler kullanan astrolog Meral Güven hakkında  "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü,  Meral Güven'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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