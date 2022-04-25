Astrazeneca, Çin'de Geleneksel Çin Tıbbı Üzerine İnovasyon Merkezi Açıyor

CHENGDU, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki yerel yetkililere göre, çok uluslu ilaç devi Astrazeneca, eyalette geleneksel Çin tıbbı (GÇT) endüstri inovasyon merkezi kurmayı planlıyor. Eyalet yetkililerine göre Astrazeneca, modern geleneksel Çin tıbbı endüstrisini kuluçkaya yatıracak ve güçlendirecek merkezi ortaklaşa geliştirmek için Chengdu Yüksek Teknoloji Sanayi Geliştirme Bölgesi ile çevrimiçi bir anlaşma imzaladı. Merkezde, akademisyenlerin liderliğindeki bir araştırma kurumu, geleneksel Çin tıbbı endüstri desteği, iş modernizasyonu ve klinik ticarileştirme sunan platformlar ile bütünleştirilecek.

Astrazeneca, Çin'in batısındaki bölgesel genel merkezini Kasım 2020'de Chengdu Yüksek Teknoloji Bölgesi'ne konumlandırdı. Merkez geçen yıl Eylül ayında faaliyete başladı. Chengdu Yüksek Teknoloji Bölgesi'nde 3.000'den fazla tıbbi işletme bulunuyor. 2022'nin ilk çeyreğinde, bölgedeki büyük medikal ve sağlık şirketlerinin sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2, endüstriyel katma değeri ise yüzde 8 arttı. 1993 yılında Çin'e giren AstraZeneca 2021'de 6 milyar ABD doları Çin pazarından olmak üzere dünya çapında toplam 37,4 milyar ABD doları gelir elde etti. Merkezi Londra'da bulunan AstraZeneca, solunum, kardiyovasküler, metabolik, böbrek ve sindirim hastalıklarının tedavisine odaklanıyor.

Xinhua / Güncel