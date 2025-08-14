Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demirledi

Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demirledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, 994 yolcu ve 450 kişilik mürettebatıyla Samsun Limanı'na demirledi. Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu grup, kentteki tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun Limanı'na demirledi.

Soçi'den 994 yolcu ve 450 kişilik mürettebatıyla yola çıkan kruvaziyer, İzmir, İstanbul ve Amasra'nın ardından Samsun Limanı'na demirledi. Gemiyi liman görevlileri ve sağlık turizmi çalışanları karşıladı.

Çoğunluğu Rus turistlerden oluşan grup, işlemlerin tamamlanmasının ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri gezmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

"Astoria Grande"nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Galatasaray'da beklenen ayrılık

Galatasaray'da beklenen ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anderson Talisca hakkında bomba iddia! Ayrılığı duyurdular

Güle güle Talisca! Ayrılığı duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.