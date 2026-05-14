"Astoria Grande" kruvaziyeri 1003 yolcusuyla Amasra'ya geldi

Rusya'nın Soçi kentinden Amasra Limanı'na demirleyen 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, 1003 yolcu ve 459 mürettebatıyla 98. seferini yaptı. Turistler, Amasra'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 1003 yolcu ve 459 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 98'nci seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya 2022'den bu yana 83 bin 47 turist getiren geminin, akşam saatlerinde Samsun'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
