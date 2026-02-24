Çanakkale'de ölü caretta caretta sahile vurdu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş bir ölü caretta caretta buldu. Durum Ayvacık Belediyesine bildirildi ve caretta caretta belediye ekipleri tarafından alınarak uygun bir alana gömüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Sahili'nde ölü caretta caretta bulundu.
İlçenin önemli turizm merkezlerinden Assos bölgesindeki Sazlıaltı Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.
Vatandaşlar, ölü caretta carettanın sahilden alınması için durumu Ayvacık Belediyesine bildirdi.
Caretta caretta ölüsü, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş