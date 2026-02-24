Haberler

Çanakkale'de ölü caretta caretta sahile vurdu

Çanakkale'de ölü caretta caretta sahile vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş bir ölü caretta caretta buldu. Durum Ayvacık Belediyesine bildirildi ve caretta caretta belediye ekipleri tarafından alınarak uygun bir alana gömüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Sahili'nde ölü caretta caretta bulundu.

İlçenin önemli turizm merkezlerinden Assos bölgesindeki Sazlıaltı Sahili'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.

Vatandaşlar, ölü caretta carettanın sahilden alınması için durumu Ayvacık Belediyesine bildirdi.

Caretta caretta ölüsü, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

Maçı kazandığına bin pişman oldu
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Kabusu yaşadıkları maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir

Hacıosmanoğlu'na "Yürü arkandayım" dedi
MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

Maçı kazandığına bin pişman oldu
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor