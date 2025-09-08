ASSAN Group'a Yönelik Askeri Casusluk Soruşturmasında Tutuklamalar

Ayşe GÜREL/-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ASSAN Group şirketine yönelik yürütülen askeri casusluk soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ASSAN Group şirketine yönelik yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında, halen ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı ve eski albay ile eski ASSAN Group çalışanı 3 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 3 gün önce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden eski albay ve eski MKE çalışanı tutuklanmaları, eski ASSAN Group çalışanı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, talep doğrultusunda 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin de yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.