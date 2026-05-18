Aspendos'ta Gençlik ve Spor Şöleni

Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik ve Spor Şöleni" yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, "Türkiye'nin gücü gençliği" temasıyla düzenlenen etkinlikte, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en büyük gücünün gençlik olduğu vurgulandı.

Milli birlik, spor kültürü, sanat ve gençlik ruhunun aynı sahnede buluştuğu organizasyonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde söylediği "Bu kalede temsiller düzenleyin, konserler verin, güreşler tertip edin." sözleri hatırlatıldı.

Yaklaşık 450 kişilik ekibin yer aldığı programda, mücadele ve spor kahramanlarının hikayesi dans koreografileriyle sahneye taşındı, spor branşları müzikal anlatımlarla sunuldu.

Etkinlikte, dron gösterisi, lazer şov, halk oyunları, orkestra ve koro performansları, jimnastik ve modern dans gösterileri de gerçekleştirildi.