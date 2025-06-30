Aspendos Antik Kenti Yakınında Yangın Söndürüldü

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Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos Antik Kenti su kemerleri yakınındaki otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, tarihi kemerler ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos Antik Kenti su kemerlerinin yakınındaki otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Belkıs Mahallesi'nde tarihi su kemerlerinin etrafındaki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki tarihi kemerler ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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